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مجلس النواب: رأي الجهاز المركزي في قانون المنظمات والجمعيات غير ملزم

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مجلس النواب: رأي الجهاز المركزي في قانون المنظمات والجمعيات غير ملزم مجلس النواب: رأي الجهاز المركزي في قانون المنظمات والجمعيات غير ملزم

النائب عبد الهادي القصبي

صرح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مانشر عن رأي الجهاز المركزي في قانون المنظمات والجمعيات هو شيئ غريب، وعجيب أن يقرأه النواب في الصحافة قبل أن يصل إلى المجلس.

وأوضح القصبي، بأن رأي الجهاز ماهو إلا استشاري وغير ملزم لمجلس النواب، لأن المجلس هو المشرع وهو من يملك تعديل اختصاصات الجهاز إذا اقتضى الأمر بمشروع قانون، وأن مجلس النواب هو الأكثر قدرة على تحديد الحاجه الماسة وتقدير الصالح العام، وهو الذى يعتمد خطط الإصلاح الإداري لأنه مجلس النواب من قبل الشعب المصري صاحب السيادة.

وأضاف بأن الجهاز المركزي غفل عنه بأن ماقام بنشره هو ينطبق على الوحدات والأجهزة التى تنشئها السلطة التنفيذية، وليس على الأجهزة المنشأة بقانون، وأن ملاحظات وزارة التضامن التى تقدمت بها إلى مجلس النواب خلت من اعتراض على إنشاء الجهاز القومي.

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