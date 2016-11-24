عودة سكان حى "الترابين" بالشيخ زويد لمنازلهم بعد استقرار الأوضاع الأمنية

شمال سيناء ـ محمد حسين

عاد اليوم العشرات من سكان حى " الترابين " أحد أكبر أحياء مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، لمنازلهم بعد استشعارهم أن مساكنهم التى تركوها قبل عام أصبحت آمنةوخاليه من العمليات الأمنية.

وتجمع الأهالى صباحا، ووصلوا للحى يستقلون سيارت نصف نقل وخاصة وهم يرفعون علم مصر ويرددون " تحيا مصر"، وبدأوا فى تفقد منازلهم وإزالة اثار انقاض من بيوت هدمت أجزائها، وجاءت عودة الأهالى سكان " الترابين " بعد يوم من عودة أهالى حى " رفاعى " و " الوحشى " المجاوره.

وقال الأهالى إن قوات الأمن أشرفت على مرورهم عبر مسالك امنه، وقامت بتوزيع كراتين مواد غذائية عليهم.

وقال مصدر أمنى إن القوات تؤمن بشكل كامل محيط مدينة الشيخ زويد وأصبحت هذه المناطق تحت التأمين الأمنى الكامل وتم الإستجابه لمطالب الأهالى توفير اعانات عاجله لهم وتأمينهم اثناء تنقلاتهم.

من جانبهم أعرب سكان باقى الأحياء جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد عن أملهم سرعة انتهاء العمليات الأمنية بمناطقهم لأستكمال عودتهم.

وسادت حالة من الفرح بين أهالى مناطق الشيخ زويد لبدء عودة الأهالى لمنازلهم ، وقال " مروان ابوفردة " محامى من اهالى مدينة الشيخ زويد، انها فرحة لاتوصف أن يعود من دفعوا الثمن لتطهير المنطقة وهم الأهالى البسطاء لافتا أن فرحة الجميع ستكتمل بعودة كل سكان الأحياء والقرى.

وقال النائب " إبراهيم أبوشعيرة " عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد، انه قريبا سيتواصل عودة الأهالى تباعا ممن تركوا ديارهم للظروف الأمنية التى شهدتها، وأشار أن الأهالى دفعوا الثمن غالى وهو اضطرارهم للبحث عن مساكن بديلة داخل مدينة الشيخ زويد والمدن المجاوره وتوقف كافة انشطتهم ونأمل أن تعود الحياة لمجراها الطبيعى فى كافة هذه المناطق فى القريب العاجل.