إحالة موجه عربى للتحقيق بسبب خطأ بآية قرآنية بامتحان الميد تيرم ببورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

قال الدكتور نبوي باهي، مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إحالة موجه اللغة العربية واضع امتحان التربية الدينية للتحقيق فى خطأ بـ"آية قرآنية".

البداية كانت عندما سادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور طلاب الصف الخامس الإبتدائي، بسبب خطأ في "آية قرآنية" بامتحان "الميد تيرم" للتربية الدينية، والتى تم تداولها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

وتمثل الخطأ فى السؤال الأول من ورقة الأسئلة التي وضعها توجيه اللغة العربية والخاص بسورة الملك، حيث تضمنت النقطة (ج) من "أولًا" السؤال التالي:"أكتب الآية إلي قوله تعالي:"لا يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ" وذلك بإضافة أداة النفي "لا" - عن طريق الخطأ - في بداية الآية القرآنية رقم (4) من سورة الملك.

وطالب عدد من أولياء الأمور بحذف درجات أو إعادة الامتحان، وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم، عن أن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ أصدر قرارًا بفتح تحقيق في الواقعة والتحري عن حقيقة ورقة الأسئلة التي تم تداولها واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المسئولين عن وضع الامتحان في حالة ثبوت الخطأ.