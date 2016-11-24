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انتهاء أعمال تجميع البوابة الثانية لكوبرى الرسوة بترسانة بورسعيد

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انتهاء أعمال تجميع البوابة الثانية لكوبرى الرسوة بترسانة بورسعيد انتهاء أعمال تجميع البوابة الثانية لكوبرى الرسوة بترسانة بورسعيد

>بورسعيد - محمد عزام

أنهى عمال ترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الخميس، أعمال تجميع وتقويات "فرنتونة" البوابة الثانية لكوبرى "الرسوة" العائم الذى يربط بين مدينتى بورسعيد وبور فؤاد فى وقت قياسى، حيث أستغرقت الأعمال نصف مدة تجميع "الفرنتونة" الأولى بيومين فقط.

 

ويبلغ طول "الفرنتونة" الثانية 12مترًا وعرضها 170سم×155سم، ووزنها 3 طن مواسير "6/4"، وتم الانتهاء أيضاً من جميع أجنحة البوابتين وعددها 8 أجنحة، وجارى التجهيزات لاختراقات "الفرنتونة" والأجنحة بأعمدة البوابة، والتى يتخطى وزن الجانب منها 5 طن.

 

ومن المنتظر أن يتم تركيب أول أجزاء الكوبرى العائم، اليوم الخميس، وذلك بعد تدشينه بترسانة بور توفيق البحرية فى السويس، وكان قد تم رفع الأجزاء التى تم بنائها على الحوض العائم بحمولة 10 آلاف طن بترسانة بورسعيد البحرية.

 

ويعتبر كوبرى الرسوة الرابط بين مدينتى بورسعيد وبورفؤاد أحد المشروعات الكبيرة التى تنفذها هيئة قناة السويس بالمحافظة، استجابة لرغبة مواطنى بورسعيد لتوفير الوقت والجهد والحد من الاختناقات المرورية والازدحام عند منطقة ميدان المعديات.

 

 


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