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بالصور.. 100 طالب وطالبة من جنوب سيناء يتوجهون إلى الأقصر وأسوان

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بالصور.. 100 طالب وطالبة من جنوب سيناء يتوجهون إلى الأقصر وأسوان بالصور.. 100 طالب وطالبة من جنوب سيناء يتوجهون إلى الأقصر وأسوان

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

غادر اليوم الخميس، 100 من طلائع محافظة جنوب سيناء لزيارة مدينتى الأقصر وأسوان ضمن برامج الرحلات القومية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة للطلائع فى المرحلة العمرية من 12 إلى 18 عاما، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

 

وقال عادل مختار نجم، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب بجنوب سيناء، إن الفوج غادر اليوم الخميس متجها للقاهرة ومن القاهرة يستكمل الطلائع رحلتهم بقطار الشباب إلى مدينة الأقصر ثم أسوان خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر.

 

وأضاف أن المشاركين من محافظة جنوب سيناء 100 بواقع 48 من البنين، بالإضافة إلى 47 من البنات و5 من هيئة الإشراف، ويضم برنامج الزيارة "السد العالى ومتحف النوبة ثم متحف النيل، وجولة حرة بمدينة أسوان مساء، وكذلك المعابد فى مدينة الأقصر"

 

 

 


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