بدء اجتماع الدورة ٣٢ لمجلس وزراء العدل العرب

كتب مصطفى عنبر

بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.

ويُعقد الاجتماع بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبناء على ما نصّت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب.

ويناقش الاجتماع 22 بندًا، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.

ويشارك في الاجتماع وزراء العدل بالدول العربية، والعديد من المنظمات العربية والدولية.