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جديد موضة طلاء الجدران في صور

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الخميس 24-11-2016 18:36

للألوان أثر واضح على أجواء البيت وعلى ساكنيه، ولاختيار ألوان وأنواع الجدران التي تتماشى مع موضة الموسم، مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان* تقدّم النصائح الآتية:

1. أنواع الطلاء: تتعدّد أنواع الطلاء المستخدمة اليوم في عالم الديكور، وتشتمل على: الـ"ستوكو" الذي يوحي وكأنه رخام ذو ملمس ناعم ولمعة خفيفة، و"الشامواه" الذي يشبه القماش من ناحية الشكل والملمس، والـ"ستانسل" المؤلّف من طبقتين: الأولى مطلية بلون فاتح والثانية بدرجة أغمق من اللون المُختار وتحمل أحد أنواع الزخرفات، والـ"كونكريت" يشبه الباطون، وطلاء يشبه قماش الكتّان، فضلًا عن الترخيم والتعتيق.

2. الألوان الرائجة: عمومًا، يجب اختيار ألوان تتماشى مع طراز غرف البيت، وفي هذا الإطار يُفضّل الاتجاه نحو ألوان "الباستيل" الفاتحة، خصوصًا في المساحات الضيقة.
بالمقابل، وعند اختيار لون داكن، يجب الاكتفاء بطلاء جدار محدّد به.
إشارة إلى أن لون "الشامبانيا" هو من الألوان الأكثر رواجًا واعتمادًا هذا الموسم، فهو محايد ويتماشى مع ألوان الـ"اكسسوارات" والأقمشة كافة.

3. لكلّ جدار طلاء 
| في الغرف الفسيحة مستطيلة الشكل، يجب طلاء الجدار الأصغر بلون داكن.
| يُفضّل طلاء التجويف داخل السقف بأحد ألوان "الباستيل"، ما يضفي جاذبيّةً على السقف المطلي بالأبيض.
| يحلو استخدام لون فاتح، لطلاء الجدار الرئيس في غرفة النوم خلف السرير، أو خلف الأريكة في غرفة المعيشة، أو خلف "الكونسول" في المدخل.
| يمكن طلاء جدران الممرّات الضيّقة كافة، بلون فاتح.
| بهدف إخفاء باب الغرفة، يمكن طلاؤه بأحد ألوان الجدران الفاتحة في الغرفة.
| لا يُفضّل طلاء جدران الغرفة كافة بلون داكن، أو طلاء كلّ منها بلون مختلف.

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