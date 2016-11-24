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الفريق أول صدقى صبحى يشهد مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية

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الفريق أول صدقى صبحى يشهد مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية الفريق أول صدقى صبحى يشهد مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية

الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي

يشهد الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية.
> تشمل المناورة تنفيذ المشروع الاستراتيجى ” جالوت- 8 ” والمشروع التكتيكى بجنود ” رعد- 26″ .
> وتم عرض قرارات قادة التشكيلات والوحدات المقاتلة والمعاونة لمواجهة العدائيات المختلفة وكيفية القضاء عليها.
> وخلال المشروع تم تنفيذ عدة أنشطة تدريبة بالذخيرة الحية بمشاركة كافة عناصر معركة الأسلحة المشتركة الحديثة .
> كما تم تنفيذ بيان لاقتحام بؤرة حدودية والقضاء علي العناصر الإرهابية المسلحة قبل اقترابها من خط الحدود الدولية .
> واستعرض خلال المشروع ،تأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الافرع الرئيسية وحرس
> الحدود.
> كما شهد القائد العام اصطفاف أحد تشكيلات المنطقة الغربية بعد رفع كفائتها قتاليا وفنيا وفقا لأحدث النظم.
> وتفقد إحدى الوحدات بقيادة المنطقة بعد تطويرها وإعادة تمركزها بما يمكنها من تنفيذ المهام المختلفة.

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