الفريق أول صدقى صبحى يشهد مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية

يشهد الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية.

> تشمل المناورة تنفيذ المشروع الاستراتيجى ” جالوت- 8 ” والمشروع التكتيكى بجنود ” رعد- 26″ .

> وتم عرض قرارات قادة التشكيلات والوحدات المقاتلة والمعاونة لمواجهة العدائيات المختلفة وكيفية القضاء عليها.

> وخلال المشروع تم تنفيذ عدة أنشطة تدريبة بالذخيرة الحية بمشاركة كافة عناصر معركة الأسلحة المشتركة الحديثة .

> كما تم تنفيذ بيان لاقتحام بؤرة حدودية والقضاء علي العناصر الإرهابية المسلحة قبل اقترابها من خط الحدود الدولية .

> واستعرض خلال المشروع ،تأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بالتعاون مع الافرع الرئيسية وحرس

> الحدود.

> كما شهد القائد العام اصطفاف أحد تشكيلات المنطقة الغربية بعد رفع كفائتها قتاليا وفنيا وفقا لأحدث النظم.

> وتفقد إحدى الوحدات بقيادة المنطقة بعد تطويرها وإعادة تمركزها بما يمكنها من تنفيذ المهام المختلفة.