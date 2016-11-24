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منع عمرو الليثي وأسرته من السفر إلى دبي بعد قرار النائب العام

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منع عمرو الليثي وأسرته من السفر إلى دبي بعد قرار النائب العام منع عمرو الليثي وأسرته من السفر إلى دبي بعد قرار النائب العام

عمرو الليثي

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الإعلامي عمرو الليثي وأسرته من السفر إلى دبي بناء على قرار النائب العام.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات طائرة للطيران المتجهة الي دبي ، تقدم الإعلامي عمرو الليثي ويرافقه زوجته وأولاده على الطائرة، وبوضع بيانات اسمه على الحاسب الآلي الخاص بالجوازات، تبين إدراجها بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار النائب العام.

تم إبلاغهم بالقرار وإنزال حقائبهم من الطائرة، التي استأنفت رحلتها بدونهم، وتم السماح لهم بالخروج من المطار تحت الإشراف الأمني والجمركي.

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