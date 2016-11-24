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الجزيرة تحت بيادة الجيش المصرى يتصدر "تويتر" بعد تطاول القناة القطرية

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الجزيرة تحت بيادة الجيش المصرى يتصدر "تويتر" بعد تطاول القناة القطرية الجزيرة تحت بيادة الجيش المصرى يتصدر "تويتر" بعد تطاول القناة القطرية

>كتبت مريم بدر الدين

أعلن المصريون عبر موقع التدوينات الصغرة "تويتر" تضامنهم مع قواتهم المسلحة على هاشتاج "الجزيرة_تحت_بيادة الجيش_المصرى"، ردًا على قناة "الجزيرة"، بعد أن فبركت فيلمًا وثائقيًا تهاجم فيه التجنيد الإجبارى في .

ودخل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصيرة " تويتر " ، وذلك بعد التطاول الذى تمارسه قناة "الجزيرة " على مصر والجيش المصرى بشكل خاص ، ودون النشطاء عبر هذا الهاشتاج اعتراضهم لهذا التطاول السافر على مؤسسة الجيش.

وانهالت التعليقات على الهاشتاج كلها فخر بالجيش المصرى وبالخدمة به، فقال مصطفى :" أقولها تانى.. فخور بخدمتى فى الجيش المصرى"، وقالت مريم :" لا تفهم قطر وأشباهها ..معاني الفخر، فى حمل السلاح والرباط".

وقال أحمد:" أقل عسكرى جيش واقف فى الشمس والبرد على الحدود أنضف من أى إعلام.. قناة عميله للصهاينة، وتبث السموم فى العالم العربى ".

وكان أطلق رواد "تويتر" أمس هاشتاج "العسكرية المصرية شرف" بعد إعلان قناة الجزيرة القطرية عن فيلم وثائقى سيُذاع فى 27 نوفمبر الجارى تحت عنوان "حكايات التجنيد الإجبارى فى مصر".

 

 

 

 

 


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