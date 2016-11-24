محامي «ناعوت»: حضورها اليوم غير وجوبي والحكم سيكون حضوري

قال المحامي هاني حمودة، دفاع الكاتبة فاطمة ناعوت، إنها لن تحضر جلسة الحكم عليها اليوم الخميس، بقضية “ازدراء الأديان”. وأكد حمودة، أن حضور فاطمة ناعوت للجلسة “غير وجوبي”، وسيحضر عنها.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الخميس، الحكم في المعارضة المقدمة من الكاتبة فاطمة ناعوت على حكم حبسها ٣ سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

وكانت جنح مستأنف السيدة زينب أيدت في مارس الماضي، حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي، وأحالت نيابة السيدة زينب “ناعوت” إلى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة إسلامية “ذبح الأضاحي” من خلال تدوينة على موقع تويتر.