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السبت.. سامح شكري يفتتح معرض «اشتري مصري» بوزارة الخارجية

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السبت.. سامح شكري يفتتح معرض «اشتري مصري» بوزارة الخارجية السبت.. سامح شكري يفتتح معرض «اشتري مصري» بوزارة الخارجية

السيد سامح شكري وزير الخارجية

يفتتح سامح شكري وزير الخارجية، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، السبت المقبل، بمقر وزارة الخارجية معرض المنتجات المصرية التقليدية الأول” اشتري مصري” والذي يعقد بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي للتنمية.

يأتي المعرض المشار إليه في إطار حرص الدبلوماسية المصرية علي دعم المنتج المحلي، وكذا مساعي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، لدعم شباب المنتجين وتوفير الفرص المناسبة لهم لتسويق منتجاتهم وبما يسهم من توفير فرص عمل بديلة تثنيهم عن الهجرة غير الشرعية ،علما بأن المعرض سيتمر لمده 3 أيام.

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