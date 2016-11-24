توقيع اتفاقية إنشاء لجنة للتعاون المشترك بين مصر ومالاوي

وقع سامح شكري وزير الخارجية مع وزير خارجية مالاوي، اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين، وذلك على هامش مشاركته في القمة الأفريقية العربية الرابعة التي بدأت أعمالها أمس، في مالابو بغينيا الإستوائية.

وتنص الاتفاقية على أن هدف اللجنة تعزيز التعاون بين البلدين لدعم مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات، على أن تجتمع اللجنة مرة كل عامين على مستوى الوزراء أو نوابهم، حيث عرض الجانب المالاوي استضافة الاجتماع الأول في مالاوي. وقد أعرب الوزيران عن تطلعهما لأن تسفر هذه الاتفاقية عن رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي، وكمثال يحتذى به في التعاون المشترك على المستوى الأفريقي.

وأعرب الجانب المالاوي عن شكره للتعاون الفني الذي تقدمه مصر لمالاوي خاصة على مستوى التدريب الفني في مختلف المجالات، وتطلعهم لتوسيع هذا التعاون ليشمل التصنيع في القطاعات الحيوية في الاقتصاد المالاوي.