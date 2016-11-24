ننشر أسماء 19 متهمًا المحالين للمحاكمة في «خلية مطروح»



> ينشر أسماء وبيانات 19 متهمًا صادر ضدهم قرار من نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالانضمام الى تنظيم داعش الإرهابى فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ”خلية مطروح”.

وتتضمنت القضية المقيدة رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة عليا 19 متهماَ وهم كل من:-

> 1-محمد خالد محمد حافظ، السن 34 سنه، تاجر عطور، شهرته حمادة الباشا مكنى أبو يوسف، محبوس .

> 2-محمد السيد السيد حجازى، السن 55 سنه، تاجر، محبوس .

> 3-محمود عبد السميع محمد عبد السميع، السن 25 سنه، شهرته محمود السمالوسى، مكنى أبو مسلم، موزع مواد غذائية، محبوس .

> 4- فتح الله عوض فرج حامد، 39 سنه، مقاول، شهرته فتحى السرجانى،هارب.

> 5-اسلام محمد أحمد فهمى، السن 37، اعمال حرة، محبوس .

> 6-عماد خميس أحمد سليمان، السن 31، نقاش، محبوس .

> 7-محمد شلابى عبد الخالق أبو طالب، السن 29، عامل، محبوس .

> 8-عبدالله دخيل حمد عبد المولى، السن 30، حركى قصورة، هارب .

> 9-محمود إسماعيل محمد إسماعيل، السن 26، حداد، محبوس.

> 10-محمد مصطفى محمد دسوقى، السن 33، طالب، هارب .

> 11-محمد عادل أحمد نصر الطيبانى، السن 35، صيدلى، محبوس .

> 12-محمود عجمى رمضان، السن 32، محبوس .

> 13-محمود محمد ثابت الراوى، محبوس .

> 14-حسن محمود حسن هاشم، حركى سامح، محبوس، السن 27 ، امام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة.

> 15-محمد تامر أحمد على البنهاوى، السن 39، محبوس، حاصل على بكالريوس، فنون جميلة .

> 16-ناجى محمد عبد الرازق جاب الله، السن 50، مدرس، محبوس .

> 17-صلاح فرج الله محمود فرج الله، السن 29، مدير بشركة اوليمبيك اليكتريك، محبوس .

> 18-الطاهر محمد فتح الله الشافعى، السن 29، موظف بشركة خالدة للبترول، محبوس .

> 19-محمود عصام محمود حسن، السن 25، حاصل على ليسانس حقوق، مكنى أبو أدم .