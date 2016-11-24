مباحث منيا القمح تضبط شاب بحوزته 55 الف دولار و11 ألف يورو للإتجار بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية برئاسة الرائد أحمد حسن وبإشراف اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، من ضبط شاب بحوزته مليون و600 ألف جنيه، عملات ورقية متعددة الفئات، أثناء تردده على دائرة المركز، لترويج العملات الورقية، بالسوق السوداء خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحت تصرف نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد ورود معلومات سرية للنقيب محمد فؤاد معاون مباحث منيا القمح، عن قيام ” عماد ع أ ا ” 30 سنة، عاطل ومقيم ميت أبوخالد مركز ميت غمر، بالتردد على دائرة المركز، لترويج العملة الأجنبية، خارج السوق المصرفى، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكنت مأمورية شارك فيها النقيب محمد فؤاد وبرفقته النقيب أحمد شويخ معاون مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد حسن رئيس مباحث منيا القمح، من عمل كمين للمتهم وضبطه بمدينة منيا القمح، أثناء قيادته سيارة ربع نقل، وضبط بحوزته 55663 دولارا أمريكيا و11775 يورو، و482 ألف جنيه، بما يعادل مليون و600 ألف جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48181 جنح منيا القمح.