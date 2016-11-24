ضبط المتهم بتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى مصر بطريقة غير شرعية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت شرطة الاتصالات من ضبط المتهم بتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية بمنطقة عين شمس فى القاهرة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بمنطقة عين شمس، موصلة على الخط الأرضى، والمتعاقد عليه من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الانترنت بسرعة 4 ميجا ومسجل باسم "م.ج".

وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية أمنية ضبطت المتهم ونظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة، وتم الكشف عن المتهم، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 قضايا ما بين "جنحة مباشرة – تبديد".

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وتم تسليم المتهم والمضبوطات لقسم شرطة عين شمس لقيده وعرضه على النيابة .