حبس أمين شرطة 4 أيام في واقعة قتل وتعذيب مجدي مكين

أمر المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بحبس أمين شرطة بقسم شرطة الأميرية ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، فى واقعه قتل وتعذيب مجدى مكين وآخرين.

وقال محمد عثمان، رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليهم، إن النيابة انتهت غرب القاهره من التحقيقات فى واقعتى التعذيب واستعمال القسوه (دون القتل ).

وأمرت النيابه بحبس أمين الشرطة ياسر حسن السيد، 4أيام على ذمه التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيل 8 أمناء بحث بمباحث الأميريه مؤقتا على ذمه التحقيقات.

كما أمرت النيابه بتسليم العربه الكارو والحصان لاهليه المجنى عليهم، وطلبت النيابه تحريات الأمن الوطني حول الواقعه وظروفها وملابسات.

وقال عثمان أن هيئة الدفاع الموكله من أهلية المجني عليه تتطلع لتقرير الطب الشرعي فى واقعه القتل.