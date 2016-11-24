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استكمال الأعمال بنادي الطيران المدني بعد توقف 3 سنوات

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استكمال الأعمال بنادي الطيران المدني بعد توقف 3 سنوات استكمال الأعمال بنادي الطيران المدني بعد توقف 3 سنوات

مراسل  ONA:

بدأت الحياه تدب من جديد فى المبنى الرئيسى بنادى الطيران المدنى إيروسبورت، والمسمى بمبنى (ب) والمقام على مساحة 46 فداناً ، بعد توقف دام ثلاث سنوات، يضم المبني عشر ملاعب مفتوحة، وحمام سباحة دولي وملعب كرة قدم دولى تحت الإنشاء، وحمام سباحة للعاملين وأسرهم، ومبنى اجتماعي وملاعب أطفال ومساحات واسعة خضراء، يأتى ذلك فى إطار توجيهات شريف فتحى وزير الطيران المدني، بسرعة الانتهاء من المشروعات، وإستكمالها بما يحقق الإستفادة للعاملين وأسرهم والأعضاء من أفراد المجتمع.

ويأتى  ذلك وفقًا للميزانيات المخصصة ودون أى أعباء مالية جديدة فى ظل الظروف الراهنه ..صرح بذلك اللواء طارق ذكى رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت الرياضى .

وأشار زكي إلى أنه يتم حالياً استكمال بعض الأنشطة بالمبنى الكبير وتزويدها بالأجهزة المطلوبة وتشجير مداخل وممرات النادى وزراعة المناطق الخضراء ، كما تم عمل مناقصة محدودة لتشغيل وإدارة حمام السباحة الترفيهى للعاملين وأسرهم .

وقال تقرر الانتهاء من الأعمال بالنادى الصحى (الجيم) فى نهاية شهر ديسمبر المقبل ، وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة باللياقة البدنية وممارسة الرياضة الخاصة بالسيدات والرجال .

وأضاف اللواء طارق ذكى انه تقرر تأجيل إستكمال الأعمال الإنشائية بحمام السباحة الأوليمبى لمرحلة قادمة بسبب الظروف المالية ، وأشار إالى أنه من المخطط بدأ التشغيل التجريبى للأنشطة فى المبنى الكبير (ب) خلال عام 2017 تمهيداً للإفتتاح .

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