تشكيل فريق بحث لضبط المتورطين فى إلقاء عبوة ناسفة على قسم مرور الدائرى

قامت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتشكيل فريق بحث للكشف عن المتورطين فى حادث إلقاء عبوة ناسفة على قسم مرور الطريق الدائرى فى القاهرة الجديدة، فيما كثف رجال المباحث من تواجدهم بمحيط الحادث للاستماع إلى أقوال أفراد القسم للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بوقوع انفجار أعلى الطريق الدائرى، وانتقل خبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص كما انتقل اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين وقوع انفجار نتيجة إلقاء عبوة ناسفة على قسم مرور الطريق بمنطقة القاهرة الجديدة بدون وقوع أى إصابات.

وأظهر الفحص مكوناتها لبارود ومسامير وبلى صواميل وأدت إلى تهشم أجزاء من القسم، وبفحص الخبراء لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.