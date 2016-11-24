الرئيس اليمنى يقيل رئيس أركان المنطقة الأولى بحضرموت بعد يومين من تعيينه

عدن أ ش أ

أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، قرارا بتعيين العميد يحيى محمد أبو عوجا رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الأولى فى وادى حضرموت قائدا للواء 135 مشاه.

ويأتى هذا القرار الذى صدر الليلة الماضية ليلغى القرار الذى كان قد أصدره هادى قبل يومين فقط بتعيين العقيد أحمد الضراب رئيسا لأركان المنطقة.

وذكر موقع (حضارم نت) الإخبارى أن هذا القرار صدر بعد رفض قيادات حلف حضرموت هذا التعيين وأصدر الشيخ عمرو بن حبريش رئيس الحلف بيانا قال فيه: إن الحلف تابع باهتمام بالغ هذه التعيينات وأجرى لقاءات وتواصل مع مختلف المكونات السياسية والشرائح الاجتماعية ومشائخ ووجهاء المحافظة.. وأكد أنه سيقف وبقوة ضد أى قرارات أو تعيينات لأى شخصيات أضرت بمصالح حضرموت سابقا وقد تضر بحاضرها ومستقبلها".

وأضاف البيان أنه فى حالة الإصرار على تمرير هذه القرارات فإنه سيحتم علينا مواجهتها بكل الوسائل المتاحة، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الجدل بعد تعيين الضراب وطالب ناشطون الرئيس اليمنى بالعدول عن القرار، وحلف قبائل حضرموت حلف قبلى يضم قبائل وعشائر وبادية وحضر حضرموت.