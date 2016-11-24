القوات اليمنية تصد هجوما للحوثيين غربى تعز وتقتل 6

صنعاء (أ ش أ)

قال المتحدث باسم قيادة محور تعز العقيد منصور الحسانى إن قوات الجيش اليمنى والمقاومة تمكنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من صد هجوم لمليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح، على جبهة الضباب غرب مدينة تعز وقتلت 6 منهم وأصابت العشرات.

وأضاف الحسانى- عبر صفحته على "فيس بوك"- أنه رغم الحشد الهائل لعناصر المليشيات تمكنت القوات من صد الهجوم وقامت بشن هجوم مضاد حققت فيه تدميرا كبيرا وسيطرت على مواقع لهم ويطاردون الآن فلول المليشيات الهاربة التى تركت خلفها عشرات الجثث فى التباب.

وأشار إلى أن القوات الحكومية استطاعت خلال معارك أمس منع مليشيات الحوثيين وصالح من التقدم فى مناطق شرق المدينة وصد تسلل لعناصر المليشيات إلى قرية المدهين جنوب شرق المدينة وأجبرتهم على الفرار، كما تمكنت مدفعية الجيش من تدمير دبابة متمركزة فى تبة السلال شرق المدينة.

ولفت إلى أن طائرات التحالف العربى استهدفت مواقع المليشيات قرب نقطة الحصين بشمال المدينة، ومطار تعز الدولى بالحوبان شرق المدينة، مشيرا إلى أن 6 من عناصر المليشيات قتلوا فى مواجهات الأمس بالإضافة إلى عشرات الجرحى، فيما قتل 3 من القوات الحكومية وجرح 8 آخرون بالإضافة إلى مقتل مدنيين فى قصف المليشيات على الأحياء السكنية.

ومن ناحية أخرى، زار اللواء خالد فاضل قائد محور تعز مقرى قيادة الجبهتين الشرقية والغربية وحث القادة على استمرار الزحف لدحر المليشيات واستكمال تحرير المدينة، واطلع من القيادتين على سير العمليات العسكرية وطالبهما بالثبات فى مواجهة المليشيات واستمرار العمليات لتحرير المدينة.

من ناحية أخرى قال مدير أمن محافظة لحج العقيد صالح السيد، إن قوات الأمن اليمنية ضبطت أكثر من 300 عنصر من الجماعات الإرهابية وأصبحت المحافظة نظيفة من الارهابيين بنسبة 95% وسط استباب واستقرار امنى كبير .

وقال مدير الأمن فى تصريح لصحيفة "عدن الغد" أن المئات من الإرهابيين وقعوا فى قبضة قوات الأمن وآخرون فروا إلى محافظة البيضاء المجاورة الخاضعة لسيطرة الميليشيات لأكثر من عام.

واتهم العقيد صالح، الرئيس السابق على عبد الله صالح بالوقوف خلف الجماعات الإرهابية، مؤكدا استمرار الحملات العسكرية والتعقب والدهم لاستئصال ما تبقى من خلايا عناصر الإرهاب.

وأوضح أن قوات الأمن فرضت سيطرتها الكاملة على لحج وتمارس مهامها من عاصمة المحافظة الحوطة، كما تم تطهير المحافظة من الميليشيات وبعدها من الإرهابيين سيتم تطهيرها من الخلايا النائمة وبقايا العناصر الاجرامية وتفعيل مؤسسات الدولة وسيادة النظام والقانون.

يذكر أن العقيد صالح السيد هو قائد قوات الحزام الأمنى فى محافظة لحج، وكان ضابطا فى الشرطة العسكرية بدولة جنوب اليمن وبعد الوحدة انتقل إلى صنعاء فى الحرس الرئاسى للرئيس على سالم البيض نائب رئيس الجمهورية فى دولة الوحدة وبعد حرب 1994 سرح من الجيش وغادر اليمن وعاد إلى عدن فى عام 2015 ضمن كتيبة سلمان الحزم لقيادة تحرير عدن من المليشيات .

واستطاع العقيد صالح السيد بعد تعيينه قائدا لفرقة المداهمات التابعة لقوات الحزام الأمنى فى محافظة لحج بعد تشكيلها من تطهير المحافظة الجماعات الإرهابية وتمكنت القوات فى بداية العام الحالى من تأمين عودة السلطات المحلية من العمل داخل المحافظة بعد أن كانت تدير عملها من عدن وعين بداية هذا الأسبوع مديرا لأمن لحج.

يذكر أن محافظة لحج تبعد 27 كيلومترا عن العاصمة المؤقتة عدن .