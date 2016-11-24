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مجهولون يلقون عبوة ناسفة على قسم الدائري بالقاهرة الجديدة

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مجهولون يلقون عبوة ناسفة على قسم الدائري بالقاهرة الجديدة مجهولون يلقون عبوة ناسفة على قسم الدائري بالقاهرة الجديدة

أرشيفية

ألقى مجهولون، صباح اليوم الخميس، عبوة ناسفة على قسم مرور الطريق الدائرى بمنطقة القاهرة الجديدة، ما أدى إلى تهشم سور القسم وتطاير البوابة الحديدية للسور دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغًا بوقوع انفجار أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص، كما انتقل اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين إلقاء عبوة ناسفة على قسم مرور الطريق بمنطقة القاهرة الجديدة دون وقوع إصابات.

 

وأظهر الفحص احتواء العبوة على بارود ومسامير وصواميل، وأدت إلى تهشم أجزاء من القسم دون إصابات، وبفحص الخبراء لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

 

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