الأهلى يشكو سوء تقدير لجنة المسابقات بالجبلاية

كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

اشتكى الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدرى من عدم مراعاة لجنة المسابقات باتحاد الكرة لظروف الفريق والسفر خاصة مع ضغط المباريات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة دون مراعاة ظروف التنقلات .

ويخوض الأهلي مباراته أمام النصر للتعدين يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري العام باستاد أسوان في الثامنة مساء، في الوقت الذي لا يوجد رحلات طيران ليلاً الأمر الذي سيجبر الفريق الأحمر على المبيت في أسوان وأداء مران صباح الاثنين، ثم العودة للقاهرة ليستأنف تدريباته يوم الثلاثاء ويدخل في معسكر مباشرة استعداداً لمباراة الشرقية المقرر إقامتها مساء الأربعاء في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري العام.

من جانبهم طالب مسئولو الأهلي الجبلاية بمراعاة الظروف خاصة فيما يتعلق بالمباريات التي تقام خارج الأرض خلال المرحلة المقبلة ،لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.

ويحاول الجهاز الفني بقيادة حسام البدري التغلب على أزمة ضغط المباريات وضيق الوقت الذي يسبق كل مباراة باتباع سياسة التدوير بين اللاعبين، تجنباً للإرهاق وضغط الجرعات الفنية النظرية والعملية في التدريبات.