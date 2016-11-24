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المصرى يهنئ الريس خميس كبير مشجعى النادى: كالذهب لا يصدأ

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المصرى يهنئ الريس خميس كبير مشجعى النادى: كالذهب لا يصدأ المصرى يهنئ الريس خميس كبير مشجعى النادى: كالذهب لا يصدأ

>كتب محمد تهامى زكى

هنأ النادى المصرى البورسعيدى، الريس خميس، عميد وكبير مشجعى النادى، بعيد ميلاده 62، راجين له دوام الصحة والعافية.

 

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "كالذهب تماماً لا يصدأ بمرور الزمن، جملة كتبها جمهور المصرى قبل أشهر قليلة، يصفون بها الريس خميس كبير مشجعى النادى المصرى والذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الثانى والستين، لذا نتوجه إليه جميعاً بالتهنئة راجين الله أن يظل النادى المصرى بكل عناصره دوماً وحدة واحدة، كل سنة ورمز التشجيع البورسعيدى بخير".

 

ويلاقى النادى المصرى نظيره وادى دجلة، السبت القادم، على ملعب برج العرب ضمن فعاليات الأسبوع الحادى عشر من مسابقة الدورى العام..

 


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