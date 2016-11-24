ضبط سائقى أتوبيسى مدارس خاصة بالسويس يتعاطيان المخدرات

السويس- سيد نون

قامت قوات مباحث مرور السويس بالتعاون مع مديرية الصحة بالسويس بأشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس بضبط سائقى أتوبيسى مدارس يتعاطون المخدرات، عقب إجراء تحاليل طبية للسائقين بشكل مفاجئ داخل المدارس.

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، أصدر توجهاته لمرور السويس بأجراء تحاليل لسائقى اتوبيسات المدارس من أجل التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات حرصًا على سلامة الطلاب.

وبقيام المقدم شريف سلامة، رئيس مباحث المرور، ولجنة طبية من مديرية الصحة، تم ضبط اثنين من سائقى المدارس الخاصة يتعاطون المخدرات بعد التأكد من نتائج العينات التى أخذت منهم.

وأكد مصدر أمنى استمرار حملات الكشف المفاجئ على السائقين فى جميع المدارس بالسويس من أجل التأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.