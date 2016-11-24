الأرصاد: طقس اليوم معتدل على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الخميس انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس خريفي معتدل على شمالي البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا يكون باردا ليلا على معظم الأنحاء شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمالي البلاد حتى مصر الوسطى , وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال شرقي البلاد وجنوب سيناء قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك, والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط; ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين فهي معتدلة إلى مضطربة, وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف, والرياح السطحية على البحر المتوسط تكون شمالية شرقية أما على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر : القاهرة 15 22 / الإسكندرية 17 21 /

> الغردقة 20 28 / شرم الشيخ 22 26 / وسط الدلتا 14 22 / الأقصر 14 28 / أسوان 16 29 / شلاتين 20 29 / حلايب 21 27 .