ضبط 9 تجار مخدرات و 9 قطع سلاح آلى خلال حملة أمنية فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد أحمد الشرقاوى عن ضبط 9 قطع سلاح آلى وخرطوش تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم كيلو حشيش وهيروين وبانجو و327 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، بينهم "على ش أ " عاطل، " تهانى ح ف " ربة منزل بحوزتهما 200 قرص مخدر ومبلغ مالى قدرة 580 جنية وهاتف محمول بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم.

وتم ضبط "خميس ا ال " عاطل وبحوزته 127 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 375 وهاتف محمول "بقصد الاتجار" وتحرر المحضر اللازم.