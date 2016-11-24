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ضبط تاجر أسماك بحوزته 4600 دولار و40 ريال سعودى بغرض الاتجار بدمياط

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ضبط تاجر أسماك بحوزته 4600 دولار و40 ريال سعودى بغرض الاتجار بدمياط ضبط تاجر أسماك بحوزته 4600 دولار و40 ريال سعودى بغرض الاتجار بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

تمكن الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث الأموال العامة ومعاونه النقيب خالد شوقى وكيل قسم الأموال العامة بمشاركة الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد، من ضبط تاجر أسماك وبحوزته 10400 جنيه مصريا و4600 دولار أمريكى و40ريال سعودى و2 موبايل.

 

وكانت معلومات قد وردت تفيد قيام أحد الأشخاص ويدعى "م.ا.ل" تاجر أسماك من دائرة مركز كفر سعد بدمياط ، ويقوم بالتجارة فى العملات الأجنبية، تم عمل التحريات اللازمة والتى أثبتت صحة المعلومات حول المتهم، حيث قامت حمله لضبط المتهم والذى اعترف بحيازته لهذه المبالغ بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

 


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