سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 24/11/2016 يرتفع تدريجيا في سوق تداول العملات

سعر الدولار اليوم، حيث نتابع معا آخر تطورات أسعار العملة الأمريكية في السوق السوداء والبنوك المصرية، حيث سادات تعاملات البنوك الرسمية منذ بداية هذا الأسبوع، حالة من الارتفاع التدريجي بعد الانخفاض الذي حدث الأسبوع الماضي، حيث من الواضح أن الأسعار متجهه نحو الزيادة المستمرة مقابل الجنيه، وتزداد التوقعات بالوصول إلى 20 جنيه.

وقال السفير الفرنسي في القاهرة، أن فرنسا قامت بالضغط على صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض البالغ 12 مليار دولار، وكانت سفارة بريطانيا قد كشفت عن بنود صادمة في اتفاقية صندوق النقد الدولي، منها ضرورة تسديد مستحقات شركات البترول الدولية التي تعمل في مصر، وكانت الحكومة قد رفعت الدعم عن الوقود في خطوة ضرورية من أجل القرض.

وفي البنوك المصرية، وصلت العملة الأمريكية إلى 17.35 للشراء مقابل 17.84 للبيع في بنك البركة المصري، وفي سياق آخر سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.14 للشراء، و17.55 للبيع، فيما وصل الدولار في بك التعمير والإسكان إلى 17.25 للشراء و17.80 للبيع، وأخيرا سجلت الورقة الخضراء في البنك الأهلي 17.40 و 17.70 للشراء والبيع على الترتيب.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الخميس 24/11/2016

ظهرت السوق السوداء من جديد بعد امتناع البنوك عن بيع العملة الخضراء، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.00 جنيه للشراء مقابل 18.25 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

وقالت وكالة رويترز أن البنك المركزي سيسمح بتمويل السلع غير الأساسية بداية من هذا الأسبو، ولكن في نفس الوقت سيضع شروطا غير واضحة من بينها ضخ مايوازي قيمة السلع الممولة في تعاملات بين البنوك، وقال متعاملون لوكالة رويترز أن السوق السوداء ستعود بقوة إلى العمل بسبب امتناع البنوك عن بيع الدولار، مع نفى محافظ البنك المركزي هذه الأنباء، وتأكيده أن البنوك تبيع الدولار.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 17.40 جنيه للشراء و17.60 للبيع في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التحديات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الخضراء.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبمناقشة تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

وبالنظر لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads