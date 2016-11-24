جلسة بين الإسماعيلى وشكرى نجيب لتجديد عقده

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يجتمع مسئولو نادى الإسماعيلى خلال الساعات القليلة القادمة مع شكرى نجيب مهاجم الدراويش من أجل مفاتحته في تجديد عقده مع الدراويش، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، حيث تنوي إدارة الإسماعيلي تعديل عقده ومعاملته ضمن لاعبي الفئة الأولي مثل محمود متولى وعمر الوحش ومحمد فتحى.

وأجلت إدارة الإسماعيلى عقد جلسة حسم تجديد التعاقد مع شكرى نجيب لحين الانتهاء من مباراة الدراويش أمام الزمالك بالجولة العاشرة بمسابقة الدورى العام والتي تعادل فيها الفريقين بدون أهداف، حتى لا يتسبب في تشتيت تركيز اللاعب قبل تلك المواجهة الصعبة.