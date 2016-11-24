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القبض على صاحب محل بحوزته 980 قطعة غيار سيارات مغشوشة فى القاهرة

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القبض على صاحب محل بحوزته 980 قطعة غيار سيارات مغشوشة فى القاهرة القبض على صاحب محل بحوزته 980 قطعة غيار سيارات مغشوشة فى القاهرة

>كتب إبراهيم أحمد

تمكَّنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب محل بحوزته 980 قطعة غيار سيارات مقلَّدة فى أحد المحلات غير المرخصة فى الموسكى، وحُرِّر محضر بالواقعة.

وجاء ذلك طبقاً للمعلومات التى وردت لمباحث شرطة التموين بأن صاحب محل غير مرخص لتجارة قطع غيار السيارات بنطاق دائرة قسم الموسكى قام بحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات ذات منشأ أجنبى "تركى وصينى"، معبأة فى عبوات وليس لها مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" مدخلاً الغش على جمهور المستهلكين.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة مقر المحل المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط 980 قطعة غيار سيارات "فرامل، وبوجيهات، ومفتاح، ولمبة، كلاكس" وتم تحريز المضبوطات.

 


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