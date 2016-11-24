أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هل تزوجت ماريا كاري؟!

Google+ Print

الخميس 24-11-2016 00:38

أثبتت النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey أن برنامج تلفزيون الواقع الجديد، الخاص بها، لم يكن يوماً متعلقاً بارتباطها برجل الأعمال الملياردير جيمس بيكرJames Packer.

فبعد أن رجّح العديد من وسائل الإعلام أن الشركة المنتجة للبرنامج ستلغي عقدها مع النجمة البالغة من العمر 47 عاماً، ظهرت الأخيرة في أحدث إعلان ترويجي للحلقة المقبلة من برنامجها الواقعي، وهي ترتدي زيّ الزفاف، الذي كان مقررا أن ترتديه عند.

واللافت أن تصرف ماريا كان بدافع السخرية من زواجها الملغى، حسب ما ظهر في الإعلان التشويقي للحلقة الجديدة من برنامجها Mariah's World.

يشار إلى أن الملياردير جيمس بيكر كان من المقرر أن يظهر في هذا البرنامج كخطيب لماريا، لكن جميع اللقطات التي كان سيظهر فيها تمّ حذفها، بعد أن فُسخت الخطوبة.

وقد رجّح العديد من وسائل الإعلام العالمية أن سبب انفصال ماريا عن خطيبها يعود إلى معارضته فكرة برنامجها الواقعي الجديد.

يُذكر أن ماريا كاري انفصلت عن جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، وقد تطوّر الشجار حتى استدعى تدخّل مرافق النجمة.

 

 


لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي