بالصور: هل تزوجت ماريا كاري؟!

أثبتت النجمة العالمية ماريا كاري Mariah Carey أن برنامج تلفزيون الواقع الجديد، الخاص بها، لم يكن يوماً متعلقاً بارتباطها برجل الأعمال الملياردير جيمس بيكرJames Packer.

فبعد أن رجّح العديد من وسائل الإعلام أن الشركة المنتجة للبرنامج ستلغي عقدها مع النجمة البالغة من العمر 47 عاماً، ظهرت الأخيرة في أحدث إعلان ترويجي للحلقة المقبلة من برنامجها الواقعي، وهي ترتدي زيّ الزفاف، الذي كان مقررا أن ترتديه عند.

واللافت أن تصرف ماريا كان بدافع السخرية من زواجها الملغى، حسب ما ظهر في الإعلان التشويقي للحلقة الجديدة من برنامجها Mariah's World.

يشار إلى أن الملياردير جيمس بيكر كان من المقرر أن يظهر في هذا البرنامج كخطيب لماريا، لكن جميع اللقطات التي كان سيظهر فيها تمّ حذفها، بعد أن فُسخت الخطوبة.

وقد رجّح العديد من وسائل الإعلام العالمية أن سبب انفصال ماريا عن خطيبها يعود إلى معارضته فكرة برنامجها الواقعي الجديد.

يُذكر أن ماريا كاري انفصلت عن جيمس باكر بعد شجار دار بينهما على متن يخت خاصّ في اليونان، وقد تطوّر الشجار حتى استدعى تدخّل مرافق النجمة.





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