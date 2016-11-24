مدير الأمن الصناعى بدمياط: مكاتب سلامة المنشآت تحرر 120 محضر مخالفة شهريا

دمياط - معتز الشربينى

قال المهندس علاء الدين عمر مدير مكتب جنوب دمياط بإدارة الأمن الصناعي لـ"اليوم السابع " إن محافظة دمياط بها 6 مكاتب تختص بمتابعة السلامة والصحة المهنية للشركات والصناعات المختلفة.

مشيرا إلى أنها تحرر 120 محضرمخالفة شهريا، وكلها محاضر متنوعة سواء خاصة بمحاضر السلامة والصحة المهنية الخاصة بتطبيق قانون العمل.

وأضاف انه بعد تحرير المحضر يتم تحويله من المكتب إلي قسم الشرطة التابع له ويقوم قسم الشرطة بتسجيله برقم قضية وتحول الي المحكمة ويتم تحديد جلسة تتداول إلي ان تنتهي بالمخالفة بالنسبة لقانون التراخيص او بالجنح بالنسبة لقانون السلامة والصحة المهنية ويتم الحكم فيها بغرامات قد تصل للحبس في حالة قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار إلي أن تنفيذ وتحصيل هذه الغرامات هي المشكلة لأنها تقف عند وحدة تنفيذ الأحكام بكل قسم شرطة وتحتاج الي متابعة خاصة بصفة مستمرة.