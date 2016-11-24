ضبط 545 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و45 قضية تموينية اخرى بسوهاج

وجهت مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد محمد نصحى ،مدير إدارة مباحث التموين وذلك لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت الحملة عن ضبط "45 " قضية تموينية منها ضبط "545 " عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وكمية من سائل التنظيف ومسحوق الغسيل مجهولة المصدر تحرر عن ذلك المحضر رقم 8198 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2016،وضبط هناء . ع . م 52 سنة صاحب مستودع بوتاجاز وتقيم دائرة مركز أخيمم لغلق مستودع البوتاجاز فى مواعيد العمل الرسمية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1040 جنح قسم الكوثر لسنة 2016

كما تم ضبط "14" قضية عدم الإعلان عن الأسعار ،"8" قضايا عدم حمل شهادة صحية ،"5" قضايا مخابز إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات ،"5" قضايا أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز،"3" قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل ،وقضيتان غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.