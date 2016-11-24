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"جنايات القاهرة" تصدر حكمها اليوم على 47 متهما بـ"اقتحام قسم التبين"

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"جنايات القاهرة" تصدر حكمها اليوم على 47 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" "جنايات القاهرة" تصدر حكمها اليوم على 47 متهما بـ"اقتحام قسم التبين"

>كتب محمد عبد الرازق

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، الخميس، حكمها على 47 متهماً بالتجمهر والبلطجة والشروع فى القتل بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة التبين".

 

كانت نيابة جنوب القاهرة، أسندت للمتهمين التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

 

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاق النيران على القوات المكلفة بالتأمين ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.


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