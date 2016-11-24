بالصور.. ضبط راكب سودانى بالمطار بمحاولة تهريب 10 كيلو "مخ" فاسد

كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الخميس، محاولة راكب سودانى فى تهريب 10 كيلو من المخ البقرى، لدى وصوله إلى القاهرة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طائرة إحدى شركات الطيران القادمة من الخرطوم، اشتبه رجال الجمارك فى حقيبة راكب سودانى، وبتفتيشها عثر على 10 كيلو مخ بقرى.

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإخطار إدارة الحجر البيطرى برئاسة الدكتور صفوت مبارك، وقامت لجنة تابعة لها بفحص المضبوطات، وأكدت أنها فاسدة، وتم مصادرتها تمهيدا لإعدامها بأرض المهبط بعد وضع مواد كيميائية عليها.