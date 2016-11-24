أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط راكب سودانى بالمطار بمحاولة تهريب 10 كيلو "مخ" فاسد

Google+ Print
بالصور.. ضبط راكب سودانى بالمطار بمحاولة تهريب 10 كيلو "مخ" فاسد بالصور.. ضبط راكب سودانى بالمطار بمحاولة تهريب 10 كيلو "مخ" فاسد

>كتب محمد طنطاوى

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الخميس، محاولة راكب سودانى فى تهريب 10 كيلو من المخ البقرى، لدى وصوله إلى القاهرة.

 

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طائرة إحدى شركات الطيران القادمة من الخرطوم، اشتبه رجال الجمارك فى حقيبة راكب سودانى، وبتفتيشها عثر على 10 كيلو مخ بقرى.

 

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإخطار إدارة الحجر البيطرى برئاسة الدكتور صفوت مبارك، وقامت لجنة تابعة لها بفحص المضبوطات، وأكدت أنها فاسدة، وتم مصادرتها تمهيدا لإعدامها بأرض المهبط بعد وضع مواد كيميائية عليها.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365