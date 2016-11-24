إنبى يستغنى عن "عمرو طارق" نهاية الموسم

كتب عمرو جاب الله

استقر مجلس إدارة إنبي، على رحيل عمرو طارق مدافع الفريق القادم من ريال بيتيس الأسباني في صفقة انتقال حر، فى نهاية الموسم الحالي، بعد أداء اللاعب طوال مشاركاته مع الفريق فى النسخة الحالية بالدورى، حيث تسببت أخطاءه فى خسارة إنبي أكثر من مباراة وكانت آخرها مباراة وادى دجلة الأخيرة بالأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدوري والتي انتهت بهزيمة الفريق البترولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

جاء قرار إدارة إنبى نظراً لعدم تقديم عمرو طارق الأداء المنتظر منه بجانب التكلفة المالية المرتفعة لعقده السنوي الذى وصفه البعض داخل النادي البترولى بأنه لا يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.