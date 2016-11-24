أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

إنبى يستغنى عن "عمرو طارق" نهاية الموسم

Google+ Print
إنبى يستغنى عن "عمرو طارق" نهاية الموسم إنبى يستغنى عن "عمرو طارق" نهاية الموسم

>كتب عمرو جاب الله

استقر مجلس إدارة إنبي، على رحيل عمرو طارق مدافع الفريق القادم من ريال بيتيس الأسباني في صفقة انتقال حر، فى نهاية الموسم الحالي، بعد أداء اللاعب طوال مشاركاته مع الفريق فى النسخة الحالية بالدورى، حيث تسببت أخطاءه فى خسارة إنبي أكثر من مباراة وكانت آخرها مباراة وادى دجلة الأخيرة بالأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدوري والتي انتهت بهزيمة الفريق البترولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

جاء قرار إدارة إنبى نظراً لعدم تقديم عمرو طارق الأداء المنتظر منه بجانب التكلفة المالية المرتفعة لعقده السنوي الذى وصفه البعض داخل النادي البترولى بأنه لا يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365