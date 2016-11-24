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ضبط عاطل بحوزته سلاحا ناريا و6 كيلو بانجو قبل ترويجها بالصالحية فى الشرقية

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ضبط عاطل بحوزته سلاحا ناريا و6 كيلو بانجو قبل ترويجها بالصالحية فى الشرقية ضبط عاطل بحوزته سلاحا ناريا و6 كيلو بانجو قبل ترويجها بالصالحية فى الشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري، وقبل ترويجه 6 كيلو من مخدر البانجو، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة الحسينية برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي،ييفد ضبط " سعيد ع ع " 26  سنة عاطل ومقيم  دائرة القسم وله  محل إقامة أخر رفح شمال سيناء،وبحوزته  (54) لفافة تحوى نبات البانجو المخدر، تزن حوالى 6 كيلو بانجو، وسلاح نارى و3 طلقات،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3915 جنح القسم لسنة 2016 جارى العرض على النيابة العامة .

 


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