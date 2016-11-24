أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "عالم مونتيسوري"

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "عالم مونتيسوري" مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "عالم مونتيسوري"

>الإسكندرية جاكلين منير

تنظم وحدة العلوم الاجتماعية بإدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية الساعة الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، محاضرة بعنوان "عالم مونتيسوري"، تدير المحاضرة الدكتورة رشا جابر محمود؛ مدرس مناهج الطفل بقسم العلوم التربوية، كلية رياض الأطفال، جامعة الإسكندرية.

وتلي المحاضرة ورشة عمل حول ألعاب مونتيسوري وتطبيقاتها في تنمية وتطوير مهارات طفل ما قبل المدرسة، وذلك لمساعدة الأباء والمعلمين على تطبيق منهج مونتيسوري في تربية الأطفال.

يذكر أن مونتيسوري هو منهج تعليمي وضعته الطبيبة والمربية الإيطالية ماريا مونتيسوري، وهو يمارس في جميع أنحاء العالم، بدأت مونتيسوري في وضع تطوير نظرياتها عام 1897، افتتحت أول فصولها الدراسية عام 1907، واعتمدت بشكل أساسي على مراقبة سلوك الأطفال وتجربة تفاعلهم مع الطبيعة.

وهو منهج يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والروحية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية والقدرة على حل المشكلات وتنمية التفكير النقدي وقدرات إدارة الوقت وغير ذلك من الأمور.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365