مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "عالم مونتيسوري"

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم وحدة العلوم الاجتماعية بإدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية الساعة الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، محاضرة بعنوان "عالم مونتيسوري"، تدير المحاضرة الدكتورة رشا جابر محمود؛ مدرس مناهج الطفل بقسم العلوم التربوية، كلية رياض الأطفال، جامعة الإسكندرية.

وتلي المحاضرة ورشة عمل حول ألعاب مونتيسوري وتطبيقاتها في تنمية وتطوير مهارات طفل ما قبل المدرسة، وذلك لمساعدة الأباء والمعلمين على تطبيق منهج مونتيسوري في تربية الأطفال.

يذكر أن مونتيسوري هو منهج تعليمي وضعته الطبيبة والمربية الإيطالية ماريا مونتيسوري، وهو يمارس في جميع أنحاء العالم، بدأت مونتيسوري في وضع تطوير نظرياتها عام 1897، افتتحت أول فصولها الدراسية عام 1907، واعتمدت بشكل أساسي على مراقبة سلوك الأطفال وتجربة تفاعلهم مع الطبيعة.

وهو منهج يؤكد على ضرورة أن تهتم العملية التربوية بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والروحية والجسدية الحركية، لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية والقدرة على حل المشكلات وتنمية التفكير النقدي وقدرات إدارة الوقت وغير ذلك من الأمور.