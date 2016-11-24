ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بندقية خرطوش و450 جرام هيروين بمنيا القمح

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، منذ قليل، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط 3 عاطلين قبل ترويجهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، تحت تصرف نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد قيام الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح ومعاونه النقيب أحمد شويخ، من ضبط " هشام ع ع ـ" 23 سنة عاطل و"مصطفى أ م" 23 سنة عاطل و"محمد ش م" 23 سنة عاطل وجميعهم مقيمين قرية المحمدية دائرة المركز، وبحوزة الأول بندقية خرطوش شوت جن مطموسة الأرقام، و2 طلقة لذات العيار، وو63 تذكرة هيروين تزن حوالى 100 جرام، وبحوزة الثانى 55 تذكرة هيروين تزن حوالى 100 جرام وبحوزة الثالث 113 تذكرة هيروين تزن حوالى 250 جرام بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40908 جنح منيا القمح.