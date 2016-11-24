قوات الأمن السودانية تعتقل زعماء للمعارضة وسط احتجاجات

الخرطوم (رويترز)

قال تحالف المعارضة بالسودان، إن السلطات اعتقلت 4 من قياداته، الأربعاء، بينهم السياسى المخضرم صديق يوسف وذلك فى إطار حملة لقمع الاحتجاجات.

وشهدت الخرطوم سلسلة من الاحتجاجات المحدودة خلال الأسبوع الأخير مع ارتفاع الأسعار وإجراءات تقشف حكومية تضمنت رفع أسعار الكهرباء والوقود إضافة إلى فرض قيود على الاستيراد.

ويواجه الاقتصاد السودانى صعوبات منذ انفصل عنه جنوب السودان عام 2011 ليقتطع منه ثلاثة أرباع الإنتاج النفطى الذى يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة وأحد أهم موارد الدخل الحكومى، ويوسف من أبرز السياسيين فى البلاد وأحد قيادات تحالف قوى الإجماع الوطنى المعارض للرئيس عمر حسن البشير.

والبشير الذى تولى السلطة فى انقلاب عام 1989 متهم بأنه العقل المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء صراع دارفور. وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى والتى أصدرت مذكرة اعتقال فى حقه عام 2009. وهو ينفى ارتكاب أى مخالفات.

واعتقلت السلطات أيضا محمد ضياء الدين الناطق باسم تحالف قوى الإجماع الوطنى وكذلك منذر أبو المعالى وطارق عبد المجيد العضوين بالتحالف المعارض.