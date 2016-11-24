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عصام الإسلامبولى: البرلمان لن ينذر أحمد مرتضى بتأجيل الحكم لأنه "ليس له صفة"

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عصام الإسلامبولى: البرلمان لن ينذر أحمد مرتضى بتأجيل الحكم لأنه "ليس له صفة" عصام الإسلامبولى: البرلمان لن ينذر أحمد مرتضى بتأجيل الحكم لأنه "ليس له صفة"

>كتب مصطفى السيد

أكد الدكتور عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى، أن مجلس النواب سيرفض الطلب المقدم من أحمد مرتضى منصور بتأجيل اتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن دائرة الدقى بدلا منه، مضيفا: "أنه طلب مقدم من غير ذى صفة يفقد صفة النيابة".

 

وأضاف محامى عمرو الشوبكى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إرسال أحمد مرتضى إنذارا على يد محضر للبرلمان ليس له قيمة، ومجلس النواب سيرفض الطلب لأنه لم يعد نائبا وليس له صفة".

 

وأشار الإسلامبولى إلى أن اللجنة وافقت على تصعيد عمرو الشوبكى نائبا لدائرة الدقى وسيتعرض يوم الأحد المقبل على اللجنة العامة للبرلمان، لافتا إلى أن أحمد مرتضى كلف محامى يرفع دعوة فى مجلس الدولة لإلزام مجلس النواب بفتح باب الترشح فى دائرة الدقى، قائلا: "ده كويس لينا جدا هحضر وهعمل طلب تدخل هجومى، وهطلب الزام البرلمان بتنفيذ الحكم ده لو كان الحكم لم ينفذ"، مضيفا أن الحكم سينفذ يوم الأحد أو الاثنين.

 

كان إرسال أحمد مرتضى منصور إنذار على يد محضر للبرلمان أمس، يطالب فيه بتأجيل اتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا عن دائرة الدقى بدلا منه، حتى صدور حكم نهائى فى دعوى مخاصمة ضد قاضى محكمة النقض.


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