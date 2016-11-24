مصرع عامل صدمه قطار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل بقيم بناحية الحجز دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه عقب إصطدام أحد القطارات به أثناء عبوره شريط السكة الحديد عن طريق المزلقان تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزى والتى قررت دفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قدتلقى بلاغا من اللواء محب حمزة مساعد المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل صدمه قطار بدائرة مركز البلينا.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى ،رئيس فرع بحث الجنوب بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة لمزلقان سكة حديد البلينا باصطدام القطار رقم 977 [ الأقصر – القاهرة ] بوائل . ش . ش 15 سنة عامل ويقيم الحجز دائرة المركز أثناء عبوره مزلقان البلينا تم نقل الجثة للمستشفي المركزي بسؤال خاله 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك ،لم ينتج عن ذلك ثمة تأخر بحركة سير القطارات ،تم التنسيق وقسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج ،تحرر عن ذلك المحضر رقم 6808 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .