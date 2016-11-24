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ضبط مدير محل سلع غذائية بحوزته 6 أطنان دقيق مجهول المصدر فى المطرية

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ضبط مدير محل سلع غذائية بحوزته 6 أطنان دقيق مجهول المصدر فى المطرية ضبط مدير محل سلع غذائية بحوزته 6 أطنان دقيق مجهول المصدر فى المطرية

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات من ضبط "محمد.م" 23 سنة مدير محل، حيث عثر بداخل المحل على 6 أطنان دقيق مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره بقصد طرحه بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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