النظر في قضية إرهابيين جمعوا معلومات عن رجال مباحث لاغتيالهم

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس نظر دعوى بحق ستة متهمين بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وزودوا إرهابيين بأسماء عدد من رجال المباحث العامة بقصد اغتيالهم.

وجاءت لائحة الدعوى ضد المتهم الأول تتضمن تأييد تنظيم داعش الإرهابي واعتناقه المنهج التكفيري، واجتماعه مع أشخاص لتزويدهم بأسماء ثلاثة من الموظفين في المباحث العامة.

وغاب المتهم الثاني عن الجلسة كونه مطلق السراح، فيما وجه المدعي العام للمتهم الثالث عدة تهم، أبرزها تأييده لـ"داعش" وتستره على خروج رفاقه لمواطن القتال في العراق، وتزويده لمتهمين بأسماء موظفين في المباحث لإلحاق الضرر بهم.

ودين المتهم الرابع بتأييده "داعش" واجتماعه مع تكفيرين في أحد المخيمات شرق الرياض، بالإضافة إلى تقديمه دعماً للمقاتلين في الجماعات الإرهابية في سورية، وتخزينه في هاتفه المحمول ما من شأنه المساس بالنظام العام، ومخالفته ما سبق التعهد به من البعد عن مواطن الشبهات.

وكشف لائحة الدعوى عن إدانة المدعى عليهما الخامس والسادس بتخزينهما ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتأييدهما لتنظيم إرهابي، مع مقاومة المتهم السادس لرجال الأمن عند محاولة القبض عليه.

وطالب المدعي العام بإدانة المتهمين بما نسب إليهم من تهم والحكم عليهم بعقوبات تعزيرية رادعة.