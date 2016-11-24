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خادم الحرمين يستهل زيارة الخير إلى المنطقة الشرقية

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خادم الحرمين يستهل زيارة الخير إلى المنطقة الشرقية خادم الحرمين يستهل زيارة الخير إلى المنطقة الشرقية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -بحفظ الله ورعايته- إلى المنطقة الشرقية مساء امس قادماً من الرياض. وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما كان في استقباله - حفظه الله - في صالة التشريفات بالمطار عدد من اصحاب السمو الملكي الامراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين. وكان خادم الحرمين قد غادر بحفظ الله ورعايته الرياض مساء امس، متوجهاً إلى المنطقة الشرقية.

وقد استقبل الملك سلمان في قصره بالرياض أمس، جلالةَ الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية والوفد المرافق له. وأقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريماً لجلالة الملك كارل جوستاف والوفد المرافق له.

الى ذلك رحب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين للمنطقة، لتفقد أحوال أبنائه المواطنين وافتتاح عدد من المشروعات. وأوضح سموه أن المشروعات التي سيقوم خادم الحرمين بوضع حجر أساسها أو افتتاحها أو رعايتها كلها مشروعات خير وبركة وذات مردود هائل للاقتصاد الوطني والخدمي وفي كل مراحل الحياة، وتشمل مشروعات إسكان وبنية تحتية ومنشآت بتروكيماوية ومشروعات طاقة، مؤكداً سموه أن مشروعات الخير والبركة ما هي إلا رد شافٍ وكافٍ ووافٍ لكل من يشكك بأي شكل من الأشكال بدعم الدولة لجهود التنمية في جميع المناطق.

الملك سلمان يصافح مستقبليه في مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية

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