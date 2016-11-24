الملك حمد: مجالس الشورى تعزز العمل الخليجي

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أمس، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ ورؤساء النواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس، بمناسبة انعقاد اجتماعهم العاشر في البحرين. وأكد الملك حمد أهمية دور المجالس في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتوثيق العلاقات الأخوية والتعاون والتكامل. وعبر المشاركون في الاجتماع عن استنكارهم البالغ وشجبهم وإدانتهم للعمل الإرهابي الآثم لاستهداف منطقة مكة المكرمة من قبل مليشيات الحوثي. وأكد الدعم التام والمطلق للمملكة في مواجهة الإرهاب ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، أو استهداف المقدسات الإسلامية. وأصدر بياناً منفصلاً أعرب عن الموقف الرافض لإصدار الكونغرس تشريعاً باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" لمخالفته الصريحة للقانون الدولي وتعارضه الواضح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية.