فيصل بن بندر يستقبل رئيس هيئة الترفيه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية الاستقبال قدم الخطيب شرحا عن مستقبل قطاع الترفيه في المملكة والفعاليات التي تقوم الهيئة بتنظيمها في الرياض، بالإضافة إلى بعض المشروعات التي سيتبناها القطاع الخاص في العاصمة.

وبين سمو أمير منطقة الرياض أن هيئة الترفيه تعمل على تحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، مؤكدا عمل الإمارة مع الهيئة على تحقيق التطلعات، مشيرا إلى أهمية النشاط اجتماعياً واقتصادياً.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية مالي لدى المملكة زيني مولاي، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.

.. ويتبادل الأحاديث الودية مع السفير المالي