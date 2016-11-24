أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن مشعل يثمّن إنجازات «صحة القصيم»

Google+ Print

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، وذلك بعد اطلاعه على تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لأبرز إنجازات المستشفيات لعام 1437هـ. وقال سموه في كتابه للمدير العام "نشكركم على ذلك ونقدر جهودكم المبذولة في هذا القطاع الخدمي ونطلب منكم وزملائكم مضاعفة الجهود لخدمة أبناء المنطقة الغالية، وتقديم أرقى الخدمات الصحية التي تتوافق مع ما توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد "يحفظهم الله" من دعم لهذا القطاع المهم".

من جانبه، ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي، اهتمام ورعاية سمو أمير المنطقة للقطاعات الصحية، مبيناً بأن هذا الدعم أسهم في تطوير جميع البرامج والأنشطة الصحية، ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية