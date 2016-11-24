فيصل بن مشعل يثمّن إنجازات «صحة القصيم»

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، وذلك بعد اطلاعه على تقرير المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة لأبرز إنجازات المستشفيات لعام 1437هـ. وقال سموه في كتابه للمدير العام "نشكركم على ذلك ونقدر جهودكم المبذولة في هذا القطاع الخدمي ونطلب منكم وزملائكم مضاعفة الجهود لخدمة أبناء المنطقة الغالية، وتقديم أرقى الخدمات الصحية التي تتوافق مع ما توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد "يحفظهم الله" من دعم لهذا القطاع المهم".

من جانبه، ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق الخمعلي، اهتمام ورعاية سمو أمير المنطقة للقطاعات الصحية، مبيناً بأن هذا الدعم أسهم في تطوير جميع البرامج والأنشطة الصحية، ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.