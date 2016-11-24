العيادات السعودية تقدم اللقاحات لـ289 طفلاً سورياً في مخيم الزعتري

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لـ289 طفلاً من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ202 ضمن برنامج "شقيقي صحتك تهمني".

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني، أن الحملة الوطنية السعودية ما زالت مستمرة في تنفيذ مشروع "شقيقي صحتك تهمني" لما له من حاجة ماسة لتحديد أبرز الأمراض المعدية والخطيرة والحد من انتشارها، خصوصًا بين الأطفال بسبب ضعف المناعة لديهم أو تلك اللقاحات الدورية المجدولة للأطفال، مضيفًا أن البرنامج يتم تنفيذه داخل العيادات التخصصية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والمنظمة الدولية للهجرة IOM.

بدوره أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر بن عبدالرحمن السمحان، إلى أن الحملة السعودية مستمرة في تقديم برامجها الإنسانية في مختلف المحاور الطبية والغذائية والإيوائية والموسمية والاجتماعية والتعليمية بناءً على دراسات مستمرة لبيئة اللجوء للأشقاء السوريين وما تتطلبه من احتياجات إغاثية ضرورية تكون عونًا لهم في هذه الظروف الصعبة والعمل على تأمينها لينعموا بحياة كريمة.